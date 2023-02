1 jaar oorlog: dankzij de beiaardier van Beverwijk klinken de klokken vanavond tot Kiev

Een klein gebaar als hart onder de riem voor Oekraïners nu de oorlog al een jaar duurt. Tenminste dat was de bedoeling van Gerda Peters, de beiaardier van de Beverwijkse Agathakerk. Een bericht naar haar collega-carillonisten ging het als een lopend vuurtje: in Beverwijk en zo'n zeventig plaatsen in Nederland klinken de klokken vanavond als het Oekraïense volkslied. En erbuiten: in Leuven bijvoorbeeld en zelfs voor de kathedraal van Kiev draait een Oekraïense collega met een mobiel carillon.

"We kennen elkaar allemaal", lacht Peters. "De wereld van carillonisten in en rond Nederland is niet zo groot." De carillonist of beiaardier speelt op een zogenaamd stokkenklavier om de kerkbellen zo te laten klinken als Heal the World van Michael Jackson, Bridge over Troubled Water van Simon & Garfunkel of het Oekraïense volkslied.

Of in het geval van Peters van al die nummers, als zij morgen om half acht de kerktoren inklimt om haar steun te betuigen aan Oekraïne.

Dat doet de vaste bespeler van de Beverwijkse beiaard in de Agathakerk helaas niet zelf hier, maar in Voorburg, één van haar andere 'vaste toren' van Peters. "Dat vind ik aan de ene kant ook wel jammer, maar ik had het idee bedacht met de Rotary Voorhout, dus ze willen graag dat ik daar kom spelen. Maar ik heb een uitstekende vervanger geregeld!"

Zie Gerda Peters hier achter het carillon oftewel de beiaard, waarop zij onder andere de titelmelodie van Pipi Langkous speelt. Tekst loopt door.