Voorjaarsvakantie in West-Friesland: dit is er te doen

De voorjaarsvakantie is vandaag begonnen. In West-Friesland worden veel verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Kinderen tussen de 1 en 14 jaar kunnen gedurende de hele week hun ei kwijt. Van de vakantiespelen in Hoorn tot een sport- en speldag in Obdam, er is van alles te doen.

Adobe Stock

Tijdens de vakantiespelen in Hoorn kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar zich helemaal uitleven. Verschillende sportzalen in Hoorn openen hun deuren en zorgen ervoor dat de jeugd een leuke dag beleefd. In de sportzalen is van alles te vinden. Zo kunnen er veel spellen worden gespeeld en zijn er springkussens aanwezig. Ook de knutselspullen ontbreken niet. MFA De Kreek, Sporthal de Kers, Sportcentrum de Opgang, Sporthal Grote Waal en Sportcentrum Vredehof zijn open op doordeweekse dagen. Tussen 11.00 en 15.00 uur kan iedereen gratis naar binnen. Sport- en speldagen Tijdens de sport- en speldagen in Koggenland staan er voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar allerlei leuke activiteiten klaar. De springkussens worden ook weer opgeblazen. Op 28 februari kunnen de kinderen bij De Stap in Obdam terecht. Op 1 maart zijn zij welkom in De Koggenhal in De Goorn. Beide zalen zijn tussen 11.00 en 15.00 open. Er kan onder meer een potje FIFA 23 en unihockey worden gespeeld. En met een lesje streetdance danst iedereen erop los.

Knutselen tijdens Gabberweek - Tom de Vos

Jongerenwerk-Opbouwwerk Medemblik Van lasergamen tot het maken van pizza’s, kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich in de voorjaarsvakantie aanmelden voor verschillende activiteiten die het Jongerenwerk Medemblik organiseert. Het aanbod is erg gevarieerd. Kinderen kunnen aangemeld worden voor gratis activiteiten die, verspreid over de hele week, plaats zullen vinden. Zo worden er op 28 februari pizza's gemaakt. Ook kan er in de loop van de week worden geschaatst. Gabberweek Vanuit Opmeer barst traditioneel de Gabberweek weer los. Bij de Gabberweek staat samen plezier maken voorop. Het doel is dan ook om deelnemers kennis te laten maken met leeftijdsgenoten uit andere dorpen. Van 27 februari tot 3 maart is er een groot aanbod aan activiteiten. Er zijn activiteiten te vinden voor elke leeftijdscategorie. Kinderen uit de onder- en bovenbouw kunnen knutselen, koken en sporten. Ook aan senioren is gedacht. Inwoners uit de gemeente Opmeer en uit omliggende dorpen van 60+ kunnen tijdens de Gabberweek verschillende musea bezoeken en workshops volgen. Dit jaar doen er ook 130 vluchtelingen mee. "Deze Oekraïense gezinnen gaan onder meer op uitje naar Ecomare en gaan paardrijden", vertelt organisator Wiebo Beenen. Kortom voor verveling is geen tijd. Er zijn genoeg activiteiten te vinden in de buurt. De vakantie staat in het thema van sport en spel. Vergeet dus vooral de gymschoenen niet mee te nemen.