Spoeddebat over huisvesting statushouders Zwaagdijk-West levert weinig op

Bewoners van Zwaagdijk-West hoopten gisteravond op opheldering tijdens het spoeddebat over het veelbesproken haalbaarheidsonderzoek, nadat begin februari de gemeente Medemblik zich terugtrok. Eenmaal in de raadzaal bleek de tribune goed gevuld. Toch bleef stevige taal uit. "We voelen ons nu overgeleverd aan de provincie."

Al vanaf het begin is er discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, grond van de provincie. Het wordt gezien als ideale plek voor flexwoningen voor statushouders en spoedzoekers. Maar omwonenden zien het niet zitten en vinden dat het plan zonder overleg er doorheen wordt gedrukt.

Nadat het plan door de gemeente en woningcorporaties als financieel onhaalbaar wordt bestempeld, wordt het plan eind januari afgeserveerd. Tot onbegrip van de provincie. Die zet het haalbaarheidsonderzoek nu zelf door.

Antwoorden blijven uit

De ChristenUnie en Hart voor Medemblik willen vooral weten waarom wethouder Jeroen Broeders de gemeente buitenspel heeft gezet, met alle gevolgen van dien. Maar door onderlinge discussies, moddergooien en een krappe tijd blijven antwoorden uit. Tot grote onvrede van de oppositie.

Het is volgens Tjeu Berlijn, de fractievoorzitter van Hart voor Medemblik, een herhaling van zetten. "Er wordt helaas niet ingegaan op de vragen die we hebben gesteld", zegt hij.

Want op 1 februari schuift wethouder Jeroen Broeders aan bij een overleg tussen de werkgroep 'BWH 76/76A' en de gemeente, om kort toe te lichten waarom de gemeente tóch afziet van het haalbaarheidsonderzoek - dat nieuws brengt hij de dag ervoor naar buiten. Het laat volgens hem een 'zeer onrendabele' businesscase zien. Afgezien van de nog ontbrekende randvoorwaarden als een 'miljoen kostende geluidswal'.

Volgens diezelfde werkgroep gaf Broeders toen ook toe dat het pamflet en bijeenkomst ertoe hebben geleid dat hij de brief op 31 januari heeft verstuurd. Hoewel hij daar langer mee wil wachten en het eerst met de provincie wil afstemmen, ziet hij een avond met 'boze bewoners waar hij een verhaal moet verdedigen waar hij eigenlijk niet achter staat' niet zitten.

Overgeleverd aan provincie

Volgens wethouder Jeroen Broeders was het gewoon een collegebesluit, waar hij 'volledig achter staat'. "Huisvesting moet op een correcte wijze geregeld worden. We zitten met vier partijen aan tafel en voeren maandenlang gesprekken. Als dan drie van de vier betrokken partijen zeggen: dat gaat 'm niet worden. Dan houdt het een keer op. Het is trekken aan een dood paard en dat kost veel ambtelijke tijd en capaciteit."

De Dorpsraad kijkt teleurgesteld terug. "We krijgen de indruk dat de wethouder op basis van een niet volledig dossier (er was geen verslaglegging) zich teruggetrokken heeft, zonder na te denken over de consequenties. Hij legt dat ook niet goed uit en verstopt zich achter een gebrek aan ambtelijke capaciteit. We voelen ons nu overgeleverd aan de provincie en hopen nog aan tafel te komen."