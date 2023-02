Eva-Lotte koopt geen nieuwe kleding meer en maakt 'kledingdoorgeeftas'

Sinds een jaar koopt de Alkmaarse Eva-Lotte geen nieuwe kleding meer. Ze kwam erachter wat de impact van de mode-industrie op het milieu is. Dat moet anders, dacht ze. "Ik organiseer een 'kleding loop'. Wat dat is? In een grote tas stop ik allerlei soorten kleding en accessoires. Die laat ik dan rond gaan bij allemaal jongedames in Alkmaar."

De knop ging helemaal om dankzij haar middelste dochter, inmiddels tien jaar. "Zij gaf een presentatie over mode en zo kwam ik erachter dat er voor één broek 10.000 liter water nodig is. Ik vond het leuk om me erin te verdiepen, maar anderzijds vond ik het ook wel heel heftig."

Haar eigen bewustwording is geleidelijk ontstaan. De eerste stap daarin was de geboorte van haar derde kindje. "Het klinkt misschien een beetje gek, maar bij de geboorte voelde ik eigenlijk een soort schaamte. Als er iets slecht is voor het milieu, dan is het een kind. Misschien hebben de hormonen een rol gespeeld hoor, maar ik ben kritischer naar mijn leven gaan kijken en heb mijn auto weggedaan."

De 35-jarige Eva-Lotte is een bezig bijtje: ze heeft drie kinderen, runt een online winkel én zet zich in voor bewustwording over mode. Ze is zich namelijk rot geschrokken van de impact van fast fashion: goedkope kleding die mensen meestal maar kort dragen.

Ze nam zelfs afscheid van haar favoriete winkels." Dat is heel wat, hoor. Ik was het type dat elke week naar de Zara ging." Andere Alkmaarders bewust maken bleek iets lastiger dan gedacht. Het is er volgens de onderneemster namelijk helemaal ingesleten dat het normaal is heel veel kleding te kopen.

"Je voelt je rot? Oh nieuw kledingstuk. Een feestje? Weer een nieuw kledingstuk. Mensen weten veel te weinig over fast fashion. Je moet namelijk altijd zelf op zoek gaan naar de informatie erachter. Het is niet dat je er constant mee wordt geconfronteerd. We kijken ook liever weg dan dat we de confrontatie aangaan."

Kleding loop (op z'n Engels)

Zo ontstond het idee voor haar eigen online vintage kledingwinkel. Naast dat vintage kopen dus veel duurzamer is, is het volgens Eva-Lotte ook nog eens mooier. "De items zijn allemaal echt van mooie kwaliteit. Ik vind ook dat ik mezelf beter kleed nu ik vintage draag."

Via haar winkel organiseert ze nu dus de kleding loop. Op z'n Engels, dus uitgesproken als 'loep'. Het idee is dat iemand twee of drie items in de tas stopt, die doorgeeft en dat de volgende dit ook weer doet. "Met jouw miskoop kan iemand anders juist weer heel blij zijn."

De eerste Alkmaarse jongedame heeft de tas inmiddels ontvangen. Zij zal haar kast nu uitpluizen, de tas vullen en weer doorgeven aan de volgende. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk verschillende loops ontstaan tussen vrouwen met dezelfde maat.

Aanmelden voor de kleding loop kan heel gemakkelijk via de Instagram-pagina van Vintage We Like.