Overvaller (15) café de Ben krijgt taakstraf en moet bij misdraging ook gevangenis in

De 15-jarige jongen uit Anna Paulowna die in september eetcafé de Ben in zijn dorp heeft overvallen , heeft een taakstraf gekregen. Als hij zich in zijn proeftijd misdraagt, zal hij 60 dagen de jeugdgevangenis in moeten. Verder moet hij een schadevergoeding betalen. Bij de overval bedreigde hij het personeel en vernielde hij het meubilair met een mes.

Hoewel de jongen er zonder buit vandoor ging, ging het er wel gewelddadig aan toe. Hij ging gemaskeerd het eetcafé aan de Smidsweg in Anna Paulowna in. Hij zwaaide met een mes en riep 'nu dat kankergeld in die tas'. En: 'ik steek je als je geen geld in die tas doet'.

Toen bleek dat er geen geld meer in de kassa zat, sneed hij uit boosheid de zitting van een barkruk open en vluchtte. De tiener is een paar dagen na de mislukte overval aangehouden en heeft bekend.

De overval heeft op de medewerkers van het café veel impact gehad. Zo vertelde iemand dat ze tijdens de overval bang was om dood te gaan en zei een ander minderjarig slachtoffer dat hij nog steeds bang is om 's avonds na zijn werk alleen over straat te gaan. Tegenover de slachtoffers betuigde de 15-jarige jongen twee weken geleden op de zitting spijt.

Stoornissen

Deskundigen hebben bij de jongen diverse stoornissen vastgesteld, zoals een gedragsstoornis en ADHD. Verder heeft hij te maken gehad met trauma's, ouder-kindrelatieproblemen en leer- of onderwijsproblemen. Verder heeft hij weinig zelfvertrouwen, een ontwikkelingsachterstand en heeft hij weinig vrienden.

Hij woont inmiddels niet meer thuis; de jongen is vanwege zijn extreme gedrag uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld. Om herhaling te voorkomen vindt de Raad voor de Kinderbescherming het belangrijk dat hij wordt behandeld.

De officier van justitie eiste dat de jongen 110 dagen de jeugdgevangenis in ging, met aftrek van voorarrest en waarvan 79 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook wilde de officier dat hij een taakstraf in de vorm van een leerstraf van 35 uur zou krijgen. De advocaat van de jongen pleitte voor de leerstraf en een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur.

'Stok achter de deur'

De rechter koos voor een taakstraf in de vorm van een leerstraf van 35 uur. Er werd ook een gevangenisstraf van 92 dagen opgelegd, met aftrek van het voorarrest van 32 dagen. Dan blijven er 60 dagen over; die zouden voorlopig niet worden uitgevoerd. Maar als de jongen zich in zijn proeftijd van twee jaar niet aan de voorwaarden houdt of weer een strafbaar feit pleegt, kan hij alsnog (weer) naar de jeugdgevangenis worden gestuurd. En dat is volgens de rechter nodig: 'Zeker gelet op de complexe problematiek van de verdachte en het hoge herhalingsgevaar acht de rechtbank een stevige stok achter de deur noodzakelijk.'

De voorwaarden zijn wel dat hij een zinvolle dagbesteding heeft (onderwijs of werk), zich houdt aan de regels en afspraken in het huis voor begeleid wonen waar hij zit, meewerkt aan een behandeling en zich laat behandelen voor de verslavingsproblemen die hij ook heeft.

Twee slachtoffers moet de jongen bovendien elk 800 euro schadevergoeding betalen.