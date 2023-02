Vier euro voor een bloemkool? Niet lang meer, dankzij de Noord-Hollandse oogst

De bloemkooloogst valt dit seizoen flink tegen. Volgens Andijkse bloemkooltelers is de oogst in Spanje gehalveerd, waardoor de prijs van de kool door het dak gaat. "Waar een bloemkool eerst nog wel eens één euro of vijftig cent kostte, verkopen we hem nu voor bijna vier euro", zegt een groenteman op de Hilversumse markt. Gelukkig zijn de eerste Noord-Hollandse bloemkolen bijna klaar om geoogst te worden.

Het ging mis in Spanje

De grootste oorzaak dat de aanvoer van bloemkool zo laag is, is vanwege de kou in Spanje. "In deze tijd van het jaar halen we de bloemkolen uit Spanje, omdat de grond daar altijd warmer is", legt de Andijkse bloemkoolteler Ruud Slagter uit. Deze winter viel dat tegen: "Als het heel koud is, groeit een bloemkool niet. Als er niet genoeg water is, dan groeit 'ie ook niet. Dit zijn allemaal dingen die in Spanje gebeurd zijn."

Hoe groot het tekort precies is kan Slagter niet vertellen: "Exacte aantallen kan ik niet noemen, maar op sommige momenten wordt er nog niet eens de helft geoogst van wat ze zouden moeten oogsten."

Bloemkolen in een kas laten groeien is voor veel telers in Nederland volgens Slagter geen optie. "Dan kost een bloemkool ook zonder oogstproblemen al 5 euro, dus dat doen wij sowieso niet. En al helemaal nu - met de hoge gasprijzen - is dat niet te doen."

Hollandse bloemkolen

"De afgelopen maand waren er vooral veel problemen, maar nu lijkt er een kentering gaande. Dus het lijkt erop dat de komende periode de prijzen zullen dalen. En de eerste Hollandse bloemkolen staan ook weer bijna klaar om geoogst te worden, dat is over ongeveer twee á drie weken dus dan komt er ook meer aanbod op de markt", aldus Slagter.