Jonge statushouders in gesprek met What's Next: "We hebben een eigen bed en eten"

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt het jongerenprogramma What’s Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Deze keer duikt het team in de asielcrisis. Wat is de rol van de provinciale politiek hierin? What’s Next gaat langs op cruiseschip Galaxy, waar we praten met twee jonge statushouders die hier worden opgevangen. Ook spreken we Leo Lucassen: directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis.