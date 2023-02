Groen lesproject Sint Pancras omarmd: "Interesse van meerdere scholen"

De pilot om basisschoolkinderen meer bij te brengen over hun eigen omgeving, geschiedenis en natuur, is een succes. De initiatiefnemers van Sint Pancras in 't Groen hebben aanvragen ontvangen van meerdere scholen binnen én buiten de gemeente. "Met wat aanpassingen zou elke school kunnen aanhaken."

De afgelopen weken werd het lesproject uitgebreid getest door leerlingen van Kindcentrum Het Baken in Sint Pancras. Vandaag werd het project afgerond met het planten van bloembollen op het Kerkplein.

Astrid Vreugdenhil van Sint Pancras in 't Groen staat tevreden te kijken naar de kinderen die samen met wethouder Fred Ruiten de bolletjes in de grond zetten. "We zijn trots op wat het project is geworden en dat er in het voorjaar iets tastbaars van te zien is voor iedereen in het dorp."

Het lesprogramma is een van de ideeën vanuit de initiatievencampagne van de voormalige gemeente Langedijk (nu Dijk en Waard, red.). Aan de hand van tuinder 'Teun van Toen en zijn teletijdschuit' worden basisschoolkinderen in een aantal weken spelenderwijs wijs gemaakt over hun eigen (cultuur)historie en biodiversiteit.

Lesproject uitbreiden

"Volgend jaar gaan in ieder geval de andere Pancrasser basisscholen meedoen. Daarnaast willen we dit verder uitbreiden in de hele gemeente én er is ook interesse vanuit de scholen in de Alkmaarse Vroonermeer. Met wat aanpassingen zou elke school kunnen aanhaken."

"Maar eerst gaan we evalueren hoe het gegaan is, dat hoort er ook bij, en dan gaan we kijken hoe we dit kunnen verbreden." En daar komt ook geld bij kijken. "Er zijn natuurlijk al groenbudgetten in elke gemeente, dus daar kan het vanuit betaald worden."

"We hebben deze pilot met de 5.000 euro die we met de initiatievencampagne 'wonnen' kunnen betalen. De kosten vallen voor een gemeente dus wel mee. En het zijn ook eenmalige kosten: als een speurtocht klaar is, is 'ie klaar, en leskisten worden hergebruikt."