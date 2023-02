Tot 8 jaar cel voor bomaanslagen Poolse supermarkt, die nog altijd sporen nalaat

De vijf aanslagplegers bij de Poolse supermarkt hebben vandaag tot acht jaar cel gekregen van de rechter. De twee explosies in 2020 en 2021 laten nog altijd diepe sporen na in de Beverwijkse gemeenschap.

Het is meer dan twee jaar geleden dat er twee keer in korte tijd een bomaanslag werd gepleegd op de Poolse supermarkt in winkelcentrum de Beverhof in Beverwijk. Na al die tijd heeft de buurman van de zaak, Morteza, nog altijd last van lekkages en schade aan het laminaat. "Ik heb uit eigen zak de reparaties betaald. Dat is heel jammer."

De eigenaar van de supermarkt, Mahmoed, reageerde de dag na de aanslag bij NH Nieuws. "Het voelt klote. Het gaat echt niet goed met ons. Ik ben gelijk hier naartoe gekomen om te kijken hoe groot de schade is. Ik hoop dat de politie zo snel mogelijk zijn werk doet en de daders oppakt, want ik denk dat het dezelfde dader is geweest als die gisteren dit in een van mijn zaken in Aalsmeer heeft gedaan."

