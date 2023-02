Alkmaarse scholieren in gesprek met de politie over drank, drugs en pesten

Een grote en indrukwekkende vrachtwagen waarin leerlingen met politieagenten in gesprek gaan over drank, drugs en pesten: deze keer kwam het Mobiele Media Lab van de politie langs bij De Viaan, een school voor praktijkonderwijs in Alkmaar.

politie in gesprek met jongeren in Mobiel Media Lab

"Als je jongeren echt de vraag gaat stellen en laat inzien wat de gevolgen zijn van de dingen die je doet, dan merk je toch dat er wat naar bovenkomt, wat loskomt en ze wat losser worden."

De truck staat elke dag voor een andere school en nu was het de beurt aan De Viaan. Adjunct-directeur Jan-Joost van de Kamer vindt het een belangrijk initiatief. "Leerlingen zijn in gesprek met de 'echte' politie. Dat geeft altijd een gevoel van: oehh, het doet er toe. Dit is serieus. Het is niet een toneelstukje dat wordt opgevoerd."