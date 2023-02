Hilversum aA nl Sterke Sterre uit Hilversum traint keihard voor NK Powerliften

Aanstaande zondag is het zover. Dan mag Sterre van Krimpen (28) uit Hilversum op het NK Powerliften laten zien wat ze in huis heeft. "De concurrentie is groot, maar ik ga wat moois neerzetten."

Adem in. Opperste concentratie. Loodzware gewichten gaan de lucht in. In het dagelijks leven werkt Sterre als personal trainer en in haar vrije tijd gaat ze zélf aan de bak. "Ik heb vandaag een training met squads en ik til nu 130 kilo omhoog", vertelt Sterre. Het is één van de drie onderdelen op het NK Powerliften in Tilburg aankomend weekend. "De andere onderdelen zijn deadliften en bankdrukken, mijn favoriet", aldus Sterre. Spierkracht In haar eigen mini-sportschool traint ze dagelijks hard om haar spierkracht te vergroten. "Het gaat bij powerliften dus niet om hoe je eruit ziet, zoals bij bodybuilden. Ik train vooral om sterker te worden."

Klinkende gewichten, gekreun en een blazende ademhaling: tsss! Sterre hangt de gewichten weer terug en mag even vier minuten pauzeren. "Ik film alles met mijn telefoon, zodat mijn coach op afstand kan meekijken en tips kan geven", vertelt Sterre.

"Deze sport is echt voor iedereen: jong, oud, man, vrouw" Sterre van Krimpen

Ze is een jaar of vier, vijf geleden begonnen met powerliften. "Ik vind het een erg mooie sport. Het is fysiek uitdagend en daarnaast word je er ook mentaal sterker van", zegt Sterre. "Dus het geeft je zelfvertrouwen. En het leuke is: iedereen kan het doen. Jong, oud, man, vrouw, dat maakt niet uit." En is ze een uitzondering als vrouw in de wereld van het powerliften? "Nee, er zijn heel veel vrouwen die deze sport beoefenen en het groeit enorm", zegt Sterre. De concurrentie aanstaande zondag is dan ook pittig. "Er zitten een paar dames tussen die het erg goed doen. Maar je weet nooit wat er gebeurt en ik ga gewoon voor mezelf wat moois neerzetten." 175 kilo de lucht in De doelen van Sterre voor het NK Powerliften aanstaand weekend: Squat (kniebuiging): 170 kilo

Bench press (bankdrukken): 90 kilo

Deadlift (gewichten optillen vanaf de grond): 175 kilo