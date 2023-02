Vijftien jaar wilde grazers in de duinen: "Wisenten zijn nog echte oerdieren"

Inmiddels staan de grootste zoogdieren van Europa alweer vijftien jaar te grazen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Precies 100 jaar geleden waren de 900 kilo wegende grazers in het wild uitgestorven. Een aantal dieren leefde in het oosten van Europa in gevangenschap. Door fokprogramma's zijn ze op verschillende plekken in Europa uitgezet en leven er inmiddels 9.000 van de beschermde diersoort in Europa. Dertien daarvan staan in het Overveense duingebied.

Belangrijke grazers Naast Schotse hooglanders en konikpaarden zijn wisenten erg belangrijk voor het gebied. In het dierenrijk staan de wisenten bovenaan en is die natuurlijke verdeling duidelijk zichtbaar, aldus boswachter Simone de Maat. "Als Schotse hooglanders en wisenten bij elkaar in de buurt grazen en het graasgebied is te klein voor de groep, trekken de hooglanders zich vanzelf terug." Daarnaast vertelt ze dat wisenten wilder zijn dan Schotse hooglanders en konikpaarden. "Schotse hooglanders en konikpaarden zijn al meer gedomesticeerd. Bij wisenten zie je echt nog dat oerdier die daardoor een belangrijkere rol speelt in het ecosysteem". Met gedomesticeerd bedoelt de boswachter dat de Schotse hooglanders en konikpaarden meer in de buurt komen van dieren die ook gehouden worden op privéterrein en dichter bij de mensheid staan. Wisenten zijn echt wild, leven volledig onafhankelijk en hebben geen hulp van buiten af nodig om te leven. Doordat de dieren in dit park worden gehouden, beschermt PWN dit diersoort. Daarnaast heeft de wisent een belangrijke rol voor het duingebied. "Het houdt het duingebied open en dynamisch. Door het dier komt er veel meer beweging en dynamiek en dat is super belangrijk in een duin" vertelt Simone aan NH. Tekst gaat verder onder de foto.

Schotse Hooglanders

Populatie De wisenten planten zich ook voort in het gebied. Door de jaren heen zijn er 55 dieren geweest. "Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Voor de oppervlakte van dit gebied is rond de vijftien wisenten ideaal", vertelt de boswachter. "Bij teveel wisenten worden ze uitgezet in andere gebieden of landen. Dit is goed voor het voorkomen van inteelt." Ongeveer iedere twee jaar komt er een kalf. Wisenten worden tussen de 20 en 30 jaar oud, wegen tussen de 600 en 900 kilo en zijn de grootste zoogdieren van Europa.