Brutale beroving bij station Hoorn, drie mensen aangehouden

Een 19-jarige man is gisteren in het park bij het Stationsplein in Hoorn beroofd van zijn spullen, terwijl hij daar rustig op een bankje zat. Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden.

De politie doet verder onderzoek naar de straatroof. Of de verdachten nog vast zitten, is niet duidelijk.

Het slachtoffer belde de politie en een half uur later zijn twee mannen (19, 24) en één vrouw (21) uit Hoorn als verdachte aangehouden aan de Claes Molenaersgang en het Kleine Noord. De vierde persoon uit de groep is niet aangehouden.

De beroving gebeurde rond 17.00 uur. Een groep van vier mensen liep langs hem en een van hen begon de 19-jarige man te intimideren. Twee anderen uit de groep begonnen even later mee te doen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

