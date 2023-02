Brand in bedrijfspand Wormerveer, mogelijk door hennepplantage

In een bedrijfspand aan de Samsonweg in Wormerveer heeft donderdagochtend brand gewoed. In het pand waar de brand woedde is een hennepplantage ontdekt.

Bij de brand kwam veel rook vrij en dus schaalde de brandweer op naar grote brand. Volgens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is het vuur inmiddels onder controle en ook de rookontwikkeling is sterk afgenomen. De brandweer is het pand aan het ventileren.

De naastgelegen panden worden gecontroleerd. In het pand waar de brandhaard zit, is veel schade. De hennepplantage die werd ontdekt is de vermoedelijke oorzaak van de brand. De politie zal vandaag het pand ontruimen en de hennepplanten vernietigen.