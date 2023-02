De Peiling: hogere parkeerkosten voor toeristen is een goed idee

In Zandvoort zijn ze er klaar mee. Door de grote stroom aan toeristen konden de bewoners nergens hun auto kwijt. Daarom stijgt daar vanaf nu het parkeertarief van vier naar acht euro per uur. Ook in Amsterdam zijn ze de drukte zat en daar betaal je nu ook bijna acht euro per uur. Zou dit voor alle toeristen in Noord-Holland moeten gelden?

Voor bezoekers aan Zandvoort kan het een prijzig dagje strand worden. Eén dag parkeren in de dorpskern kost daar vanaf 1 juli zo’n 88 euro. Dat liet wethouder Martijn Hendriks vandaag weten bij de bekendmaking van het nieuwe parkeerbeleid. Het wordt de toeristen aangeraden om op de grote parkeerplaatsen te parkeren of buiten het dorp. Op de grote parkeerplaatsen kunnen ze parkeren voor €2,50 per uur of met een dagkaart voor vijftien euro. Zandvoorters mogen overal in het dorp gratis parkeren.

Grote ergenis

Hendriks hoopt dat door de nieuwe parkeertarieven de toeristen niet meer de hele dag in het dorp parkeren. Op drukke dagen kwam het vaak voor dat bewoners hun auto in een wijk verderop moesten parkeren. Dit zorgde voor grote ergernis. De plannen moeten echter nog worden goedgekeurd door de raad. Maar de wethouder heeft er vertrouwen in dat de nieuwe tarieven daadwerkelijk op 1 juli 2023 worden ingevoerd.



Naast de grote parkeerdruk waren de bewoners ook niet te spreken over de ingewikkelde parkeerapp. De gemeente zegt hieraan te werken. In de nieuwe situatie kunnen alle Zandvoorters makkelijker hun auto parkeren. Ook wil de gemeente het tarief voor de tweede parkeervergunning verlagen. Deze zal 90 euro gaan kosten in plaats van 120 euro. De eerste vergunning blijft nog altijd gratis. Daarnaast kunnen bewoners met een eigen parkeergelegenheid voortaan ook een parkeervergunning aanvragen. De plannen die op 1 juli ingaan, gelden tot 1 januari 2025.