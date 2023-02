Van simpel grasveld tot groene oase: Marloes realiseert buurttuin voor meer verbinding

Marloes Lunenborg miste in haar buurt in Den Helder een speelplaats voor kinderen en een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Met de steun van andere bewoners tovert ze midden in de wijk een simpel grasveld om in een groene oase waar ouderen, kinderen en statushouders kunnen samenkomen.

Marloes Lunenborg - Lunenborg

Met 'Pioniers' vertellen wij verhalen over de kracht van de lokale samenleving en het zelfoplossend vermogen van burgers. Inspirerende Noord-Hollanders die heft in eigen hand nemen en creatieve oplossingen bedenken voor grote of kleine problemen.

Op een plek omringd door huizen, ligt een verborgen stukje groen. Om het veld met bomen en planten staat een hoge heg. In het midden zie je houten speeltoestellen. Van een schip tot handgemaakte zeehond-wipkip, tunnelbuis en uitkijktoren. Verderop liggen meerdere zwerfkeien, opgevist uit de Noordzee door de bemanning van Helderse viskotters. Op een van de banken zit een moeder die glimlachend toekijkt hoe haar kinderen zich vermaken. Een oudere vrouw met rollator loopt rondjes en strijkt uiteindelijk naast de moeder neer om een gesprekje aan te knopen. Gesponsorde planten Heel groen is het in deze tijd van het jaar bij Zeeduin nog niet, zoals het veld met bomen en planten door de bewoners wordt genoemd. Tot voor kort was het nog een simpel grasveld dat er ongebruikt bij lag. Nu de lente bijna aanbreekt, kan er eindelijk weer in de aarde worden gewroet. Buurttuin de Zeeduin staat vol gesponsorde planten. “Een paar weken geleden trof ik opeens een nieuwe plant aan. Een buurman had er nog eentje over en in de tuin gezet. Dus het vult zich nog steeds aan”, vertelt initiatiefneemster Marloes Lunenborg.

De buurttuin - Lunenborg

De buurttuin ligt in de Schepenbuurt in Nieuw Den Helder, het eerste en enige

vroeg-naoorlogse wijkje ten zuidwesten van het centrum. De wijk bevat een grote diversiteit aan woningbouw. Van laagbouw tot flats uit de jaren vijftig en zestig. De laatste jaren is de buurt volop in ontwikkeling. Toch ontbrak er volgens Marloes iets. “Toen ik moeder werd, viel het mij opeens op dat er voor kinderen geen speelplek was. Ik dacht: kunnen we van het grasveldje geen buurttuin maken?” Ze gaat bij verschillende buren langs en uit de gesprekken die ze met hen voert, blijkt dat er veel behoefte aan gemeenschappelijk groen is. Een aantal flatbewoners geeft zelfs aan te willen helpen bij het aanleggen van een tuin, en die ook te onderhouden. Behalve een groene oase en speelgelegenheid voor kinderen, wil de buurt ook een pad aanleggen waar ouderen, bewoners van de omliggende seniorenwoningen, met een rolstoel of rollator overheen kunnen. Geen groen licht Als Marloes naar de gemeente gaat om haar idee kenbaar te maken, krijgt ze in eerste instantie geen groen licht. Geld is er niet en de bestaande speeltuinen zouden al te veel onderhoud vragen. Toch zet ze door: “Ik wilde niet opgeven. Ik dacht, als zoveel mensen achter mijn idee staan moet ik wel doorzetten.” Ze gaat opnieuw naar de tekentafel, schrijft een projectplan, vormt een projectgroep en verzamelt honderden handtekeningen van buurtbewoners. Ook schakelt ze een architect in die vrijblijvend een voorlopig ontwerp wil maken. Dat blijkt een groot succes. Uiteindelijk weet Marloes het wijkconvenant - een samenwerking tussen gemeente Den Helder en de woningstichting - te overtuigen om het initiatief financieel te steunen. Op voorwaarde dat zij ook andere fondsen aanschrijft. De bal begint te rollen en het streefbedrag van 93.000 euro wordt uiteindelijk door middel van fondsen, donaties en sponsoren bij elkaar geharkt. Er wordt een vrijwilligersgroep opgezet, er worden bomen geplant en speeltoestellen geplaatst. Ook het rolstoelvriendelijke pad wordt aangelegd.

De buurttuin - Lunenborg

Anderhalf jaar later komt de vrijwilligersgroep nog steeds bij elkaar. Niet alleen voor het groenonderhoud, ook voor kleine reparaties. “Alles wordt door de buurt opgepakt.” Ook de gemeente draagt inmiddels haar steentje bij. “Binnenkort zullen zij het gras rondom de tunnelbuis herstellen.” Dat het project zo’n succes zou worden, had Marloes nooit durven dromen. “Buren zijn veel meer met elkaar in contact gekomen.” Dat geldt ook voor Marloes zelf. “Voordat ik met het project begon, kende ik bijna niemand. Nu vrijwel iedereen. Vooral omdat ik meerdere keren voor handtekeningen langs de deuren ging, nieuwsbrieven verspreidde over de ontwikkelingen rondom het project en met regelmaat op een bankje in Zeeduin neerstrijk.” Bijdragen aan integratie Ook van statushouders die recent in de wijk zijn komen wonen, hoort Marloes veel positieve geluiden. “Door de buurttuin komen nieuwe bewoners gemakkelijker met andere mensen in contact, wat bijdraagt aan de integratie. Eigenlijk komen alle doelgroepen hier samen”, vertelt de Helderse. Ook ouderen weten de buurttuin goed te vinden. Ze komen sneller buiten en kunnen voor een praatje altijd wel bij iemand terecht. “Het heeft een positief effect. Ze voelen zich minder eenzaam”, weet Marloes. Als het aan de initiatiefneemster ligt, blijft de buurttuin dan ook voor altijd bestaan. Zij en de andere vrijwilligers beloven zich te blijven inzetten voor de tuin, zodat die nog lang een verzorgde, groene oase blijft.

Tip van Marloes Lunenborg: "Laat je niet ontmoedigen als er vanuit de gemeente geen geld is om een initiatief van de grond te krijgen. Er zijn een hoop fondsen die buurtinitiatieven steunen. Zorg dat je een projectgroep om je heen verzamelt of de buurt achter je hebt staan. En let erop dat je een duidelijk plan en een duidelijke visie hebt, zodat je jouw idee goed kunt overbrengen."