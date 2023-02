Voor- of achteruitgang? Het blijft spannend of de kerkuil zich gaat herstellen

2022 was een slecht jaar voor de kerkuilen in onze provincie. Niet alleen hadden we te maken met extreme droge en natte periodes, ook was er een tekort aan muizen. De favoriete snack van de uil. Er werd daarom door Landschap Noord-Holland met spanning gekeken naar de broedresultaten van vorig jaar. Wat blijkt: 2022 was weliswaar geen superjaar, maar ook beslist geen jaar dat tot louter somberheid stemt.

Met name als we het vergelijken met 2021, wat voor de afgelopen tien jaar een absoluut dieptepunt was in de uilenwereld. Er kwamen toen slechts 116 kerkuilparen in onze provincie om te broeden. Afgelopen jaar waren dat er 130. Daarmee zijn we overigens nog een flink eind verwijderd van het topjaar 2019, toen er 221 kerkuilen in Noord-Holland kwamen broeden.

Resultaten 2022

Het aantal jongen dat is uitgevlogen in 2022, is nog niet wat het zou moeten zijn. De 130 broedparen in onze provincie brachten in een eerste broedsel 385 kuikens voort. Dat is een gemiddelde van 3 kuikens per broedpaar. Opvallend genoeg gingen slechts 13 van de 130 kerkuilparen een tweede keer broeden. Daaruit werden nog eens 43 jongen geboren, wat ongeveer overeenkwam met het gemiddelde van de eerste broedronde. Dat er zo weinig jongen uit een tweede broedsel kwamen, komt volgens Landschap Noord-Holland hoogstwaarschijnlijk door een tekort aan muizen.

Mogelijk waren er in de loop van 2022 weinig muizen vanwege de lange periodes van droogte. Door de droogte waren er weinig insecten, wat weer voedsel is voor de spits- en veldmuizen.

De grafiek hieronder is gebaseerd op het Meetnet Nestkaarten. Op de afbeelding zie je het gemiddelde percentage succesvolle nesten in Nederland.

