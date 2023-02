Ajacied Edson Alvarez inzetbaar voor do or die-duel in Berlijn

Na de matige vertoning van vorige week heeft Ajax wat goed te maken in Berlijn. In de Duitse hoofdstad hopen de Amsterdammers de volgende ronde te halen van de Europa League. De thuiswedstrijd tegen Union Berlin eindigde in 0-0. "We moeten het zeker anders doen."

Ajax in Berlijn - Pro Shots / Stefan Koops

Ajax reisde pas laat in de middag naar Duitsland. Trainer John Heitinga plande nog thuis op het trainingscomplex De Toekomst een oefensessie. "We wilden nog tactisch trainen en hier in Berlijn is alles open." Naast Heitinga nam verdediger Jurrien Timber plaats achter de microfoon in de perskamer van Union Berlin. "Er is een plan, maar hebben ook nog aantal meetings. Dus helemaal precies weten we het ook nog niet." Op de vlakte De Amsterdamse oefenmeester hield zich ook nog op de vlakte en wil de tegenstander niet wijzer maken. Niet over de tactiek, maar ook niet over de invulling van zijn elftal. "Het kan met dezelfde spelers, maar ook met andere spelers." Tekst loopt door onder de foto.

John Heitinga - Pro Shots / Stefan Koops