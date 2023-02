Honderden klachten over vuurwerk tijdens 'vuurwerkvrije' jaarwisseling in Haarlem

Het is geen verrassing voor de Haarlemmers, maar de gemeente Haarlem constateert nu ook in haar evaluatie dat er veel vuurwerk is afgestoken. Ondanks het lokaal vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Dat wordt vooral afgeleid uit het grote aantal overlast meldingen. Maar liefst 260 keer is er geklaagd en dat is bijna de helft meer dan in voorgaande jaren. Opvallend is wel dat er afgelopen jaarwisseling veel minder is vernield en dat de kosten voor de gemeente veel lager zijn.

Natuurlijk waren er de twee voorafgaande jaarwisselingen beperkende coronamaatregelen. Maar in het laatste 'normale' jaar werd er 168 keer geklaagd over vuurwerk tijdens Oud & Nieuw in Haarlem. Toen gold er nog geen vuurwerkverbod. Dat is in Haarlem ingesteld sinds de jaarwisseling van 2021 op 2022. Toen werd er 171 keer geklaagd. "Mogelijk heeft het vuurwerkverbod gezorgd voor een hogere meldingsbereidheid van de Haarlemse burger", staat in het evaluatierapport van de gemeente.

Het was voor alle Haarlemmers in ieder geval overduidelijk dat er niet minder vuurwerk de lucht in was gegaan.

