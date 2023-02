Gemeente wil met 'pakket aan maatregelen' dit jaar een einde maken aan Bijenkorffile

De Bijenkorffile bestaat al meer dan twintig jaar, maar in 2023 moet het dan eindelijk afgelopen zijn met het fenomeen. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de raad. Er wordt gedacht aan een reserveringssysteem voor de parkeergarage. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen in de file gaan wachten op een plekje dat vrijkomt.

De Bijenkorffile dankt zijn naam aan de garage naast het warenhuis aan de Dam. De file, die daar vaak begint loopt soms zelfs door tot de Blauwbrug. Al meer dan 20 jaar wordt er over geklaagd, maar het probleem is nooit helemaal verdwenen.

Paaltjes

Toen de drukte in de kerstvakantie bijna dagelijks terugkeerde, gingen er stemmen op om dan eindelijk echt iets aan de file te doen. Ondernemersvereniging MKB-Amsterdam voelde zich zelfs genoodzaakt om het idee van een tijdelijk paaltjessysteem bij de Blauwbrug te opperen.

Daarmee zou alleen bestemmingsverkeer nog toegang kunnen krijgen tot het gebied. "Dit moet de gemeente de tijd geven een systeem met 'intelligente toegang' in te voeren, waar nu elders in de stad mee wordt geëxperimenteerd", aldus de ondernemers.

Reserveren

Van der Horst laat nu weten dat er nog voor de zomer een pakket aan maatregelen moet komen dat voorgoed een einde maakt aan de file. De drukte moet met 'verkeerstechnische maatregelen' ingedamd worden, maar het gebied moet tegelijkertijd wel 'beperkt bereikbaar' blijven, aldus Van der Horst.

Daarom wordt er gedacht aan een reserveringssyteem, dat ervoor moet zorgen dat alleen mensen die al een plek hebben richting de garage rijden. Ook laat Van der Horst weten dat de gemeente met techbedrijven als Google wil praten om in navigatiesystemen als Google Maps alternatieve routes aan te bieden.

Paasweekend

De definitieve maatregelen moeten voor de zomer bekend worden gemaakt. Voor het normaal gesproken drukke Paasweekend wil Van der Horst tijdelijke maatregelen invoeren. Dat zal vooral door middel van communicatie gebeuren. Bijvoorbeeld door informatie over het weekend op websites van de gemeente en winkels te plaatsen, maar ook door grote borden langs de weg neer te zetten. Het moet mensen ertoe zetten om voor een andere parkeerplaats, zoals bij de Rai of in Noord, te kiezen.

De maatregelen zijn vooral gericht op toeristen, schrijft Van der Horst. 'De file vaak bestaat uit toeristen of dagjesmensen die vaker in de file verzanden door onwetendheid.' Met de maatregelen wil de wethouder de mensen 'stimuleren' om ergens anders te parkeren of met een ander vervoermiddel te komen.