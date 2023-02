Precies een jaar na de gijzeling staat Alex weer op het Leidseplein: "Ik keek recht in die gun"

"Ik vind het heel lastig om hier weer op het Leidseplein te staan", vertelt Alex Manuputty een jaar na de gijzeling in de Apple Store. Waar 22 februari 2022 als een doorsnee werkdag begint, loopt uit op een nachtmerrie. Een gewapende man dringt rond 17.30 uur de winkel binnen en gijzelt een Bulgaarse man. Alex verstopt zich samen met drie klanten in een kast en staat doodsangsten uit.

Alex blikt met AT5 terug op de gruwelijke avond, urenlang zat hij opgesloten in de kast. Met de gijzelnemer op maar een paar meter afstand: "Pure paniek. We hadden gelukkig gelijk al contact met de politie en ik ben met hem gaan praten. Een klant die ook in de kast zat, is naar de gijzelnemer gaan luisteren en heeft alles beschreven", vertelt hij vandaag.

De gijzeling

De gijzelnemer - een 27 jarige Amsterdammer - houdt urenlang een klant van de winkel onder schot. Hij eist 200 miljoen aan crypto , een vrijgeleide en stuurt appjes naar de tiplijn van AT5, maar moet het uiteindelijk bekopen met de dood.

Alex komt fysiek ongeschonden weer thuis, maar de avond heeft verregaande gevolgen voor de Amsterdammer. "Ik sta hier met veel emoties en ben bang. Ik wil om me heen te kijken om te zien wat er gebeurt. Bijvoorbeeld als ik die sirene hoor. Ook wil ik graag kijken naar wat er nu aankomt", wijst hij op een wagen van de gemeentereiniging op het plein.