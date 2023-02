Flink aanpoten voor vuilnisophalers na staking: "Blij dat we weer aan het werk kunnen"

Voor de mensen van de stadsreiniging in Amsterdam is het vandaag flink aanpoten om de stad weer schoon te krijgen. Gemeenteambtenaren van verschillende diensten staakten de laatste twee dagen voor een betere cao, met grote bergen afval tot gevolg. Toen vanochtend duidelijk werd dat er een akkoord was bereikt, ging iedereen gelijk weer aan het werk.

"Ik vind het wel een goed akkoord", vertelt een van de ambtenaren terwijl hij de straat schoon spuit. "Opgelucht. Ik ben blij dat we weer kunnen beginnen", aldus een ander. "Het deed me pijn om de stad zo vuil te zien."

En niet alleen de ambtenaren zijn blij. Tijdens hun ronde krijgen zij van verschillende Amsterdammers complimenten en duimen omhoog. "Als je ziet wat die jongens allemaal doen, dat is heel zwaar", vertelt een buurtbewoner. "Ik vind het geweldig voor ze." Een ander noemt het sneu dat de mannen en vrouwen nu extra hard moeten werken om de stad weer schoon te krijgen. "Maar petje af voor ze."

Hoewel de stad er smerig bij lag, leek het met het ongedierte nog wel mee te vallen. "Ik heb tot nu toe één muis gezien", vertelt een vuilnisophaler. "Met Koningsdag is het smeriger dan vandaag", vertelt een ander. De verwachting is dat het nog een paar dagen zal duren voordat de stad weer helemaal schoon is. "We doen ons best."