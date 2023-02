De enige 'minor Radio' van Nederland verdwijnt: "Een verkeerde keuze van de HvA"

"Het geeft een beetje een leeg gevoel", zegt docent audio en video Rob van Burik. "De mensen die hier komen voor de minor zijn de mensen die voor een toekomst in de radiowereld bestemd zijn. Dat houdt nu op." Studenten zijn een petitie gestart in de hoop de minor te behouden. Die petitie is onder andere ondertekend door HvA-alumni en radiomakers Stephan Komduur van Radio 1 en Carmen Doorman van Radio 5.

Nieuw curriculum

Dat de minor daardoor ineens wel blijft, is onwaarschijnlijk. Jord Schaap, opleidingscoördinator van Communicatie en Creative Business vertelt dat het medialandschap verandert en dat het onderwijs zich daarop moet aanpassen. "Radiomaken is niet alleen uitzenden tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Het is ook podcasts maken en stemacteren bijvoorbeeld." Met het nieuwe curriculum hoopt de opleiding de studenten nog breder op te leiden.

"We hebben fantastische radiostudio's en het is ook niet de bedoeling dat die leeg komen te staan", vertelt Schaap. De opleiding blijft dan ook onderwijs aanbieden over het radiovak. Docent Van Burik vraagt zich af of de opleiding dan van hetzelfde niveau blijft als het nu is. "Ik denk dat dit een verkeerde keuze is. Uit het hele land komen nu studenten voor deze minor. Dat gooi je nu weg."