Zandvoort krijgt hoogste parkeertarief van heel Nederland: €8 per uur

Badgasten denken voortaan wel twee keer na voordat ze in het centrum van Zandvoort gaan parkeren. Dagkaarten zijn daar niet meer te krijgen en na twee uur parkeren stijgt het uurtarief van vier naar acht euro. Daarentegen mogen Zandvoorters overal gratis in hun dorp parkeren. Dat liet wethouder Martijn Hendriks vandaag weten bij de bekendmaking van het nieuwe parkeerbeleid.

Afgelopen zomer ging er tot teleurstelling van veel inwoners al een nieuw parkeerbeleid van start. Tijdens de evaluatie van dit beleid kregen Zandvoorters de mogelijkheid een enquête in te vullen. Op die manier probeerde de gemeente achter de knelpunten in het dorp te komen. Door de grote onvrede die er over het parkeerbeleid heerste, werd de enquête massaal ingevuld. "Ik ben blij dat 2200 mensen hun mening hebben gegeven over het huidige parkeerbeleid. Al is het wel jammer dat veel van hen ontevreden waren", aldus Hendriks. Toch hoopt hij met het nieuwe plan gehoor te geven aan de inwoners.

"Wij hopen dat toeristen hierdoor niet meer de hele dag in het dorp parkeren" wethouder Martijn Hendriks

Voor bezoekers van de badplaats kan het een duur dagje uit worden. Zo kost een dagje parkeren in de dorpskern vanaf 1 juli, 88 euro. Bezoekers wordt aangeraden buiten het dorp op de grote parkeerplaatsen te parkeren. Daar kunnen ze hun auto kwijt voor €2,50 per uur of als ze langer willen blijven een dagkaart van vijftien euro kopen. "Wij hopen dat toeristen hierdoor niet meer de hele dag in het dorp parkeren", aldus Hendriks. De parkeerdruk in het dorp was voor veel een inwoners een doorn in het oog. Op drukke dagen kwam het geregeld voor dat mensen een wijk verderop hun auto pas kwijt konden. De plannen moeten nog langs de raad. Dus het kan nog veranderen, maar de wethouder heeft er vertrouwen in dat het besluitproces snel genoeg gaat om de nieuwe tarieven ook daadwerkelijk in te voeren op 1 juli 2023.

Ter vergelijking parkeren kost in: Binnenstad van Haarlem € 5,80 per uur Binnenstad Amsterdam €7,50 per uur Dorpscentrum Noordwijk €3,00 per uur

Logies vergunningen Een heikel punt van het huidige parkeerbeleid was de logiesvergunning die niet meer werd verleend. Veel kleine ondernemers maakten zich zorgen over hun gasten die niet meer voor de deur konden parkeren, maar een half uur moesten lopen. Ook in de nieuwe plannen komt deze vergunning niet terug. "Wij proberen ze wel tegemoet te komen met een pilot voor laad en los plekken. Daar mogen mensen op verschillende plekken gratis een half uur staan", legt Hendriks uit. Verder blijft het mogelijk om voor meerdere dagen bij de parkeerplaatsen buiten het dorp een parkeerkaart te kopen. Bewoners De bewoners waren naast de grote parkeerdruk in het dorp veelal ontevreden over de ingewikkelde app. Ook hier wordt door de gemeente aan gewerkt. Het dorp bestaat nog maar uit twee parkeerzones en de app-ontwikkelaar heeft beloofd de app aan te passen. Alle Zandvoorters kunnen in de nieuwe situatie, makkelijker hun auto door het hele dorp parkeren.

"Voor deze mensen voelde het oneerlijk dat zij dat in het vorige beleid niet konden" Wethouder Martijn Hendriks