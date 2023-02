Band GUYY met George Michael in gedachte het podium op en meer tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Nieuws met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Met deze week: Haarlemse band GUYY presenteert nieuw album met dansbare pop in Amsterdam, lachen in de Bijlmer en vurige vrouwen op het toneel in Amsterdam.

GUYY presenteert de EP Modern Boys op zaterdag 25 februari in Cinetol in Amsterdam.

"Dat gaat over mij. Ik ben niet hetero of homo maar eigenlijk zie ik mijzelf als biseksueel" zegt Duck. "Maar het liedje is gewoon een liefdeslied zonder het er te dik bovenop te leggen waar het over gaat." In de laatste nummers van GUYY klinkt toevallig of niet ook de echo van George Michael door. "Ik ben een groot fan van George Michael, zeker zijn platen die hij maakte toen hij uit de kast was gekomen", zegt Duck. "Die muziek is zeker inspiratie voor ons, er zit ook een fout randje aan en dat vind ik erg lekker."

Toch heeft de muziek van GUYY ook inhoud. Nummers gaan over het leven van jonge mensen in de stad die worstelen met onzekerheid over uiterlijk, relaties en seksualiteit. De clip van hun laatste single Hold up gaat over een jongen seks heeft met een man en daarna door nachtelijk Haarlem zwerft.

De Haarlemse band GUYY lijkt goed te passen in de Haarlemse traditie van Gotcha! tot Chef'Special. Zorgeloze popmuziek waar je ook lekker op kunt dansen. In de corona lockdown hadden ze het moeilijk maar nu lijken ze weer helemaal hun draai te hebben gevonden en zaterdag presenteren ze hun nieuwe EP Modern Boys in Cinetol in Amsterdam. "Een concert is niet geslaagd als er niet gedanst wordt" zegt zanger Duck.

Uitgaanstip 2: Stand up comedy knallers in de Bijlmer

Als je dit weekend echt lekker wil lachen, ga dan naar het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost. Al 17 jaar ontvangt vaste MC en host Jeffrey Spalburg tijdens FATU drie collega-comedians. Eén podium, vier comedians die ieder op eigen manier hun gepeperde en hilarische blik op de actualiteit verkondigen. De Rotterdamse comedian Gielzzz staat bekend om zijn hilarische en onveilige manier van comedy. Rida Abouhayan is een nieuw talent in de comedy wereld die pas een jaar bezig is. Hij is charmant en zachtaardig maar ook vlijmscherp. Howard Komproe is de oude rot in het vak en tenslotte is er Fuad Hassen.

Van Fuad Hassen wordt gezegd dat hij de grappigste man van het universum is. Hij werd geboren in Eritrea en vertrok op 5-jarige leeftijd naar Nederland om tijdens carnaval aan te komen in Den Bosch. In 2013 behaalde hij de finale van Cameretten en heeft zo’n verpletterende indruk achter gelaten dat de jury veel vertrouwen heeft in zijn toekomst in het theater.

Fuad is een man van kleine zaken, die hij vervolgens op onnavolgbare wijze opblaast en uitspeelt Met een kinderlijke verwondering kan Fuad zijn gedachten daar uren op loslaten. Typische Fuad-hersenspinsels!

Fatu - bday show: 17 jaar met vier stand up comedians in het Bijlmer Parktheater. Let op: aanvang 15;00uur!