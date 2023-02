Hoornse inzamelingsactie om bh's een tweede leven te geven

In Hoorn is een inzamelingsactie gestart voor bh's voor vrouwen met een kleine beurs. Van ouderwetse modellen tot sexy lingerie, alle soorten en maten zijn welkom. "Het is mooi om te zien hoe enthousiast mensen zijn", zegt initiatiefnemer Marije van Haarlem.

In Clevers Concept Store, een duurzame winkel in Hoorn, staat een enorme koker waar de bh's in kunnen. Sinds 17 februari wordt daar de lingerie verzameld. De doorzichtige koker in de hoek van de winkel staat er vijf dagen, en puilt nu al uit.

Marije die met de actie De Boezemvriendinnen is gestart zet zich al langere tijd in voor mens en milieu. Ze heeft veel kennis over de kledingindustrie. Ook weet ze veel over de verschillende manieren waarop het gerecycled wordt. Ondanks deze kennis vroeg zij zich af wat er met bh’s gebeurt wanneer deze bijvoorbeeld niet meer passen. Worden ze weggegooid of hergebruikt?

''Ik raakte geïnspireerd door het burgerinitiatief De Boezemvriendinnen uit Friesland. Zij bedachten samen een actie. Hierbij zamelden ze bh’s in voor vrouwen met een minder groot budget'', vertelt Marije.





Een vliegende start



Het initiatief wordt goed opgepakt door West-Friezen. Er zijn sinds de startdatum al ruim 59 bh’s gedoneerd. Veel mensen ruimen meteen hun kledingkast uit, op zoek naar iets moois, vertelt Agnes van de Clevers Concept Store. ''Ik had gehoopt dat we binnen een maand de koker vol zouden krijgen, maar tot mijn verbazing is deze nu al helemaal gevuld'', vertelt ze vol bewondering.

Agnes hoopt uiteindelijk 1.000 bh’s te kunnen verzamelen. Ze vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een kwalitatief goede bh. Eén die goed aansluit en waarin iemand zich zelfverzekerd voelt.

De eerste lading is klaar om naar Wijkcentrum de Zaagtand te worden gebracht. Tussen 1 en 30 april kunnen de bh’s worden uitgekozen en gepast. Marije hoopt mensen te laten zien dat elke bijdrage een positieve impact heeft. "Het hoeft niet veel te kosten om een ander te helpen.''