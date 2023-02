Acht ton gemeentelijke subsidies voor langere Pride

Het Amsterdamse college heeft flink wat geld over voor de unieke Pride die Amsterdam deze zomer te wachten staat. De opzet voor het komende jaar, met twee organisatoren en meer dan twee weken aan programmering, kost de stad ruim acht ton aan subsidies. Dat is 2,9 keer zoveel als in 2021.

Inter Visual Studio / Robby Hiel

Geen Pride Amsterdam, maar Queer & Pride Amsterdam. Het jaarlijkse festijn krijgt dit jaar twee opeenvolgende weken van feest en activisme, met twee strikt gescheiden agenda's en twee organisatoren. Het is een zwaar bevochten compromis, dat afgelopen december werd beklonken met het tekenen van een convenant tussen de gemeente en de twee organiserende partijen. Evenementenfonds De stad is bereid om flink wat geld uit te trekken voor de nieuwe opzet. In het persbericht waarin wethouder Touria Meliani (GroenLinks) bekend maakt welke evenementen het meeste subsidies krijgen uitgekeerd, krijgt Stichting Pride Amsterdam (SPA) 250 duizend euro toegekend, net als in voorgaande jaren. De Stichting Queer Amsterdam, die de eerste helft van de Pride 2023 op zich zal nemen. Die krijgt net iets minder dan 125 duizend euro. Diversiteit Behalve uit het Evenementenfonds wordt er ook vanuit de afdeling Diversiteit subsidie toegekend aan beide organisatoren. "Vanuit de afdeling Diversiteit ontvangt stichting Queer Amsterdam, als nieuwkomer in de organisatie van dit evenement, een subsidie van 350.000 euro om haar plannen te verwezenlijken", staat in het persbericht. En ook de Stichting Pride Amsterdam krijgt een diversiteitssubsidie: 100.000 euro.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Daarmee komt de subsidie voor de Queer & Pride 2023 een stuk hoger te liggen dan voorgaande edities. In de jaarrekening van de Stichting Pride Amsterdam van 2021 - die van 2022 is nog niet gepubliceerd - staat dat de afdeling Diversiteit 35.000 euro subsidie had uitgekeerd voor de Pride van dat jaar. Bovenop de kwart miljoen uit het Evenementenfonds kwam het totaal voor dat jaar daarmee dus op 285.000 euro aan gemeentelijke subsidies. De subsidies voor 2023 komen samen neer op 824.902,50 euro. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2021.

In de raadsbrief wordt toegelicht waarom de gemeente meer subsidie uittrekt voor de nieuwe opzet: "Stichting Pride Amsterdam heeft jarenlange ervaring met het aangaan van sponsoring en haalt inkomsten uit de botenparade en heeft daardoor een ruimer budget, dat is voor Stichting Queer Amsterdam niet het geval." De eerste week - die Stichting Queer Amsterdam voor haar rekening neemt - is rijk aan samenwerkingen met ideële en niet-commerciële organisaties, en vindt ook plaats buiten het stadsdeel Centrum.