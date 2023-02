Muurschildering oogst bewondering: "Een beetje kleur in deze grijze tijd is nooit weg"

Een schildering op een blinde muur in IJmuiden maakt de tongen los. Daarmee heeft tekenaar en grafisch ontwerper Pieter van Tongeren zijn doel bereikt. Op social media, maar ook in de Frans Halsstraat zelf waar zijn werk 'live' te bewonderen is, hebben mensen een mening over het opvallende tafereel.

De muurschildering is ondertekend met 'Mossy Giant', de naam waaronder Pieter van Tongeren (35) werkt. In zijn atelier in de Middenhavenstraat heeft hij alweer al zijn aandacht nodig bij een volgende opdracht. Maar tussen de bedrijven door geniet hij van de mooie reacties op het vrolijk stemmende tafereel van een Volkswagen Kever met zonnebloem. Van Tongeren: "Ik had een vrije opdracht en had een grote groene beer bedacht. Maar de eigenaar van het huis wilde liever dit. Geen probleem, ik heb het met heel veel plezier gemaakt."

"Ook dít is IJmuiden", zegt Van Tongeren. "Er zijn altijd mensen die in zijn voor iets geks." Hij doelt op de eigenaar van het huis, ondernemer Gerard Schol. "Iemand die graag de randjes opzoekt. Eigenlijk hadden we vergunning moeten hebben om dit te doen, maar Gerard zei: 'Welnee man, ga gewoon aan de slag.' Inmiddels vindt ook de gemeente het prima. Het zou ook lastig zijn er iets tegen te hebben. Iedereen vindt het leuk."

Basketbal

Van Tongeren is opgegroeid in Driehuis. Meer dan voor kunst had hij belangstelling voor basketbal. Hij speelde bij Akrides en voor Amsterdam Astronauts. Met een studiebeurs neergestreken in de Verengde Staten was hij in Indiana enige tijd actief in de sterke Amerikaanse universiteitscompetitie. In die periode ontstond zijn belangstelling voor tekenen en grafisch ontwerpen. "Leuk dat ik nu hier in IJmuiden kan laten zien wat ik in huis heb.".

Van Tongeren klaarde de klus in de Frans Halsstraat in elf dagen. Dat had veel sneller gekund als hij niet meerdere keren per dag aan de praat was geraakt met buurtbewoners. "Iedereen vond er wat van en wilde weten wat het zou worden. Leuk dat het zoveel losmaakt."

Vlucht

Het is opvallend dat de aandacht voor zijn kunstwerk een vlucht nam nadat het aangrenzende buurthuis De Spil in november was gesloopt. "De muurschildering was ook zichtbaar toen De Spil er nog stond. Maar om de één of andere reden valt het meer op sinds het buurthuis weg is. Mensen denken dat het nieuw is, terwijl het al een tijdje af is. Grappig is dat."