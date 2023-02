Deel opbrengst Swim To Fight Cancer naar hypnose-onderzoek bij kankerpatiënten

Wail Alami is één van de patiënten die al onder hypnose is gegaan tijdens zijn behandeling. De Amsterdammer had lymfatische leukemie, een zeer zeldzame vorm van kanker en inmiddels is hij schoon. "Ik kreeg in drie sessies uitleg en oefeningen, voornamelijk over mijn ademhaling. Positieve energie adem je bijvoorbeeld in en negatieve energie adem je uit."

Swim To Fight Cancer is een jaarlijkse zwemevenement, georganiseerd in verschillende plaatsen in Nederland. Zwemmers, individueel of in teams, zwemmen door het open water van een stad en laten zich sponsoren. De opbrengst van de Swim gaat naar kankeronderzoek. 4 juni is de volgende editie van Swim To Fight Cancer in Haarlem.