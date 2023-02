Egmondse Nijntje bevrijd uit kooi, bootje weer helemaal pluis

Nijntje Pluis is met haar bootje weer terug op haar vaste stek: de boulevard in Egmond aan Zee. Na een grondige opknapbeurt en een lik verf is het in Egmond geboren konijn klaar voor het zomerseizoen en meevarende kinderen.

Voor Egmonders en strandbezoekers een vertrouwd gezicht: het beeld van Nijntje Pluis en haar bootje is inmiddels niet meer weg te denken van de boulevard. Nadat ze het bootje vier maanden moest missen, staat de kapitein weer op haar schip.

Ooit kwam daar in Egmond aan Zee de creatie van Dick Bruna voor het eerst tot leven. In de jaren '50 zou hij zijn wereldberoemde konijn in het zand hebben getekend voor zijn kinderen.

Vrijwilligers van scheepswerf De Egmonder Pinck schonken het beeld in 2008 aan haar geboorteplaats. Het bootje van Nijn is ook daar weer opgeknapt. Door regen, wind en klauterende kinderen was de grote beurt weer hard nodig.

Achter tralies

Om de zoveel jaar verdwijnt Nijntje in het winterseizoen even van het toneel voor zo'n schoonheidsbehandeling. Deze keer bleef ze alleen en gekooid op de boulevard achter. Toch lijkt het of ook het konijn een goede lik verf heeft gehad. "Na een lekkere schoonheidsbehandeling is onze fotogenieke Nijn weer helemaal klaar voor een mooie zomer", schrijft de gemeente op Facebook.