Man met vuurwapen in Amsterdamse supermarkt

De politie heeft dinsdagavond in een supermarkt op de Johan Cruijff Boulevard in Amsterdam-Zuidoost een man aangehouden die een vuurwapen bij zich had.

Op Instagram laat de politie in Zuidoost weten dat ze informatie hadden gehad dat er een man met een vuurwapen in het stadsdeel rond zou lopen. Toen agenten bij de supermarkt waren voor een andere melding kwam de bewuste man toevallig ook net boodschappen doen.

"Gisteravond stonden wij voor een melding bij een supermarkt aan de Johan Cruijff Boulevard. Toen wij in deze supermarkt stonden kwam er een man binnen gelopen die wij herkenden van de briefing. Dit zou de man zijn die mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen", schrijft het wijkteam.



Om veiligheidsredenen hebben de agenten gewacht tot de verdachte de supermarkt weer uitging. "Hierna konden wij de man op een veilige, rustige plek benaderen en hebben wij een controle uitgevoerd. Tijdens deze controle troffen wij een vuurwapen aan in de rugtas van deze man."



De man is aangehouden en ingesloten voor verhoor en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.