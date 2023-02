Zeldzame inktvis aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee: 'Heel zelden gezien'

Op het strand van Egmond aan Zee is een zeldzame inktvis aangespoeld. Het gaat om een zogeheten kleine achtarm, een Eledone cirrhosa. Dit dier komt wel voor in de Noordzee, maar wordt maar heel zelden gezien. Het leeft verder in de Atlantische Oceaan, van IJsland tot Marokko en in de Middellandse Zee.