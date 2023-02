Dit weekend met de auto door de wasstraat vanwege Saharazand?

Het zogeheten Saharazand is onderweg naar Europa. Dat kan betekenen dat we weer lang in de rij staan voor de wasstraat. Vandaag zal het stof neerstrijken in Noord-Holland, maar volgens onze weerman Jan Visser zal het dit keer allemaal wel meevallen.

Vermoedelijk dit weekend geen lange rijen bij de wasstraat - NH Nieuws

Visser meent dat het Saharazand Noord-Holland maar een beetje bereikt. "Vanaf morgen draait de stroming naar het noorden en neemt de kans op Saharastof af." Bovendien, mocht de wind het stof wel deze kant opblazen, dan spoelt de regen de komende dagen het stof direct weg, waardoor er vrijwel geen hinder van ervaren wordt. Geen zand, maar stof Saharazand is een grote stofwolk die vanuit de woestijn door windstromen verplaatst wordt. Afhankelijk van de windstroom kan het alle kant opgeblazen worden. Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het hier niet om zand, maar om stof. De kleine stofdeeltjes tussen het woestijnzand zijn wel licht en kunnen door een windhoos hoog in de lucht terecht komen. Dat stof zit vol mineralen die goed zijn voor de bodem, verklaart Visser. Het Saharazand levert dus niet alleen vieze auto's op, maar ook vruchtbare grond.

Bloedregen Dat het stof hier neerstrijkt is verre van bijzonder, legde Visser eerder uit aan NH Nieuws. "Dit fenomeen is net zo oud als de weg naar Rome. Als je oude boeken openslaat kom je het al tegen. Vroeger werd het bloedregen genoemd." De stofdeeltjes kunnen de lucht een oranje gloed geven. "Het is bij lange na niet zoveel als in maart vorig jaar trouwens", vermeld Jan Visser er nog even bij." Vorig jaar was er namelijk heel veel Saharazand dat onze kant opgeblazen werd. De rijen bij de wasstraten werden toen zo lang dat er zelf opstootjes waren.

Zand is als schuurpapier De zandkorrels op je autodak betekenen acuut gevaar voor je autolak. Daarom moet deze laag zo snel mogelijk van je auto weggehaald worden om krassen en ingebrande plekken te voorkomen. Maar hoe? Wat je in ieder geval niet moet doen, is het zand van je auto vegen met een droge doek. Verwijder het zand met veel water. Spoel de auto snel af met een tuinslang of hogedrukspuit.