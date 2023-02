Spektakelstuk: metershoge schilderijen worden vandaag uit het Westfries Museum getakeld

Vanmiddag worden de metershoge Schuttersstukken van het Westfries Museum in Hoorn uit het gebouw getakeld. Het hoogtepunt in de verhuizing van 36.000 kunstwerken. De schilderijen van Albertz. Rotius uit 1650 worden om 13.00 via de voorkant van het museum over het monumentale hek getakeld en afgevoerd. En dat is live te zien bij NH Nieuws en streekomroep WEEFF.