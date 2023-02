Bergenaar (22) neergestoken op Kerkedijk, Alkmaarder opgepakt

Een 22-jarige Bergenaar is gisteravond rond 23.00 uur neergestoken op de Kerkedijk in Bergen. Kort daarna werd een Alkmaarder (35) aangehouden. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.

De politie kreeg gisteravond om 23.15 uur een melding van een steekincident op de Kerkedijk. Bij aankomst bleek dat het slachtoffer uit Bergen al zelfstandig naar het ziekenhuis was gegaan.

Een Alkmaarder werd niet veel later opgepakt en zit nu vast. "We onderzoeken zijn rol in het incident. Het lijkt om een conflict te gaan in relationele sfeer ", reageert een politiewoordvoerder.

Getuigen

De Bergenaar wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De politie roept getuigen of mensen met meer informatie op zich te melden.