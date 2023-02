Functionele olifantenpoep: in Artis kun je er tegenwoordig op zitten

Elke dag moeten de verzorgers in dierentuin Artis in Amsterdam zo'n 300 kilo mest uit het olifantenverblijf scheppen. Veel daarvan wordt weggegooid en dus wilde de dierentuin een duurzamere oplossing voor deze poep. Artis vroeg een groep studenten van het 'Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions', oftewel ASM Institute, een oplossing te verzinnen.