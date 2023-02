Amsterdamse afvalstaking per direct beëindigd: akkoord over cao gemeenteambtenaren

Vakbond FNV heeft een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de onderhandeling over de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren. De medewerkers in de lagere loonschalen krijgen de hoogste loonsverhoging, namelijk 12 procent. Het akkoord betekent dat de staking om het vuilnis op te halen in de stad per direct wordt beëindigd.

Het neerleggen van het werk zorgde ervoor dat vooral de binnenstad in korte tijd veranderde in een grote vuilnisbelt. De staking zal dus afgebroken worden en de vuilophalers gaan weer aan de slag. Het zal wel nog even duren voordat alle troep is opgeruimd.

Wethouder heel tevreden

"Ik ben heel tevreden met het akkoord dat we met de vakbonden hebben gesloten", aldus de Amsterdamse wethouder Hester van Buren, die namens de VNG aan de onderhandelingstafel zat. De laagste loonschalen krijgen er 12 procent bij, dat percentage loopt iets af in de hogere loonschalen. De cao geldt voor één jaar.

"Vooral dat het gelukt is om de werknemers in de lagere loonschalen in verhouding een hogere loonsverhoging te geven, waardoor zij er netto meer aan overhouden", vervolgt Van Buren. "Dat was ook echt nodig, want zij voelen de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud het hardst, want zij werden het hardst geraakt in de portemonnee. De staking is nu beëindigd, maar heeft Amsterdam weer bewust gemaakt hoe belangrijk onze mensen zijn voor een schone, veilige en leefbare stad. Het opruimen en schoonmaken gaat nog wel een flink aantal dagen in beslag nemen."