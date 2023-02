Verkeersmaatregelen in Opmeer hebben positief effect: "Maar we blijven hameren op handhaving"

De extra maatregelen die genomen zijn om de verkeersoverlast in Opmeer en Spanbroek te verminderen hebben een positief effect. Dat blijkt uit navraag bij de Provincie Noord-Holland, gemeente Opmeer en de dorpsraad van Spanbroek/Opmeer. De laatste zou echter graag zien dat er meer op snelheid gehandhaafd gaat worden, aangezien bestuurders nog vaak te hard rijden op de omleidingsroutes van de A.C. de Graafweg.

Een kleine drie weken geleden maakten de gemeente Opmeer en Provincie Noord-Holland bekend dat er extra maatregelen getroffen zouden worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo werden (transport)bedrijven nogmaals gevraagd om voor alternatieve omleidingsroutes te kiezen en zijn er op de Westerstraat en Spanbroekerweg spandoeken opgehangen om bestuurders te waarschuwen voor fietsers. Daarnaast zijn er extra matrixborden geplaatst om automobilisten bewust te maken van hun snelheid en werd de politie verzocht om extra snelheidscontroles uit te voeren. Verbod voor vrachtverkeer? De maatregelen hebben er volgens de Provincie voor gezorgd dat het verkeer op de alternatieve routes over de Spanbroekerweg en de Westerstraat licht aan het dalen is. Dit geldt ook voor vrachtwagens, die er steeds vaker voor kiezen om de omleidingsroutes via de N239 en N242 te gebruiken. Echter zorgt het vrachtverkeer nog voor een groot deel voor onveiligheid, en veroorzaken zij geluidsoverlast, trillingen en vernieling van de bermen. "Omdat ze een onveilig gevoel geven, willen we het aantal vrachtwagens dat nu nog rijdt over de lokale omleidingsroutes verder terugdringen. Dus een extra maatregel is nodig", licht woordvoerder Marijke Manshanden van de Provincie Noord-Holland toe.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt samen met de gemeentes Medemblik en Opmeer een verbod voor vrachtverkeer op de omleidingsroutes voorbereid. Manshanden: "Aspecten die we hierbij meenemen zijn onder andere handhaving en ontheffing voor bedrijven aan de omleidingsroutes en hun leveranciers." Mensen kijken meer uit De dorpsraad Spanbroek/Opmeer had voor de invoering van de maatregelen spreektijd aangevraagd bij de gemeenteraad van Opmeer. Hierin hebben zij gepleit voor extra maatregelen. Nu deze genomen zijn merkt ook de dorpsraad dat de overlast op de Spanbroekerweg is afgenomen. "Mensen zijn toch een stuk beduusder gaan rijden en kijken meer uit", licht een lid van de dorpsraad toe. "Daarbij is het op de Spanbroekerweg rustiger geworden, omdat steeds meer automobilisten voor een alternatieve route hebben gekozen." Voornamelijk vrachtwagens en forensen rijden volgens de dorpsraad op alternatieve manieren.

Toch vinden zij dat er meer gedaan kan worden om de overlast die de omleiding van de A.C. de Graafweg met zich meebrengt verder tegen te gaan. Zo pleiten zij voor meer handhaving op de snelheid van auto's op de alternatieve wegen. Dit gebeurt zijdelings volgens de dorpsraad, al kan dit ook komen doordat er te weinig mensen zijn om de handhaving uit te kunnen voeren. "Je ziet dat veel mensen nog te hard rijden", aldus de dorpsraad. "Dit geldt voor zowel mensen uit de buurt als mensen die verderop wonen. Mensen lijken geen geduld meer te hebben, en weten vaak ook niet hoe het voelt als je met hogere snelheid een wandelaar of fietser passeert. Daarom blijven we bij de gemeente Opmeer hameren op de handhaving. Morgen hebben we opnieuw overleg met de gemeente en zullen we het nogmaals benoemen." Fietsverlichtingsactie Niet alleen wordt er door de gemeente en politie gehandhaafd, ook andere initiatieven worden opgezet om de verkeersveiligheid op de Spanbroekerweg te vergroten. Zo hield de stichting Award Opmeer een controle, waarbij er samen met de politie gekeken werd of de fietsers voldoende verlichting hadden. Afgelopen maandag werden er 26 fietsers tussen 6.45 en 7.45 uur staande gehouden omdat zij geen goede verlichting hadden. Nadat zij een waarschuwing hadden gekregen werd er door de stichting voor werkende verlichting gezorgd, waardoor de fietsers veilig naar school konden gaan.