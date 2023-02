16-jarige jongen uit Purmerend opgepakt voor neersteken 19-jarige Amsterdammer op huisfeest

Gebeurde in de nacht van 12 op 13 november op de Mosselbaai. "Terugkijkend is er die nacht veel gebeurd", laat een politiewoordvoerder aan RTV Purmerend weten. "Er is gevochten, iemand heeft met een alarmpistool in de lucht geschoten en het slachtoffer is neergestoken."

Hulpdiensten tegengehouden

Bij aankomst werden de hulpdiensten die nacht tegengehouden door een groep jongeren. Uiteindelijk kon het slachtoffer onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis worden gebracht. De dader had zich toen al uit de voeten gemaakt. Het slachtoffer zou hem niet kennen.