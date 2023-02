Gemeente neemt maatregelen tegen verzakking van bodem Sluisbuurt

De bodem van de Sluisbuurt in Oost verzakt harder dan de gemeente in eerste instantie had verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek wat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het gaat om verzakkingen van tussen de 50 en 80 centimeter. Het college heeft besloten om maatregelen te nemen tegen de verzakkingen.

De maatregel die in het grootste deel van de Sluisbuurt zal worden uitgevoerd, is het ophogen en deels aanbrengen van verticale drainage, om zo het regenwater sneller weg te laten vloeien. Daarbij geeft de gemeente prioriteit aan 'de kavels die als eerstvolgende moeten worden geleverd aan partijen'.

In andere delen van de buurt zal 'licht ophoogmateriaal' worden aangebracht. Door zwaar zand in de ondergrond te vervangen door een lichter materiaal, zal de ondergrond niet nog extra gaan verzakken. Vooral in de toekomstige Hoofdstraat zal deze maatregel worden toegepast. Als laatste maatregel worden er in drie straten een 'drukterpen' geplaatst. Dit zijn bergen zand van ongeveer 1,5 meter hoog. Door deze hopen zand te plaatsen zal de druk op de bodem toenemen. Om ook zo de afvoer van het water te versnellen.

"De gekozen aanpak heeft mogelijk gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Sluisbuurt voor de eerste bewoners en gebruikers", schrijft wethouder Reinier van Dantzig (Wonen) in een brief aan de raad. Volgens de wethouder moet er worden ingegrepen. "Anders is de verwachting dat de kabels en leidingen in de straten in de toekomst meerdere keren hersteld moeten worden."

Onderzoek naar de rest van Zeeburgereiland

In het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren is er ook gekeken of het probleem zich voordoet op andere delen van het Zeeburgereiland. Volgens Van Dantzig heeft de Sportheldenbuurt zowel 'overeenkomsten als verschillen' met de Sluisbuurt. "In beide buurt is er een slecht waterdoorlatende sliblaag aanwezig. In de Sportheldenbuurt is deze laag minder dik."

Uit controles die in de Sportheldenbuurt zijn gedaan blijkt dat de buurt meer dan gemiddeld verzakt, zo'n 5 tot 10 millimeter per jaar. Volgens de gemeente kan dat betekenen dat in dertig jaar de wijk met 30 centimeter kan verzakken. De gemeente sluit niet uit dat er in de buurt ook problemen kunnen ontstaan met aansluitingen van kabels en leidingen.