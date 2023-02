Overleden persoon aangetroffen in Enkhuizen

Aan de Zuiderkerksteeg in Enkhuizen is vanmiddag een dode aangetroffen. De politie kreeg om 16.30 uur een melding en probeerde de persoon nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend, zo laat een woordvoerder van de politie weten. De forensische opsporing is bezig met een onderzoek.