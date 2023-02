Ondernemers Leidsestraat gaan afvalstaking te lijf met prikstokken: "Zelf maar oplossen"

De ondernemers lopen dagelijks twee afvalrondes. "Nu de staking er is, heb ik de straatmanager benaderd om toch met z'n allen de straat schoon te houden", vertelt Rutger-Jan van der Vlugt van de McDonald's op de kruising met de Lange Leidsedwarsstraat. "Ik hoop dat alle ondernemers mee doen, om de straat zo schoon mogelijk te houden deze week."

"'s Ochtends lopen we een rondje en in de avond doen we er ook weer één", aldus Daniel Ninor van de New York Pizza. "Zodoende proberen we het zelf maar een beetje op te lossen. Er zit niets anders op." De winkelstraatmanager Antoinette Poortvliet ziet hoe belangrijk het werk van de stadsreiniging is. "Ik ben gezegend met ondernemers die erg gemotiveerd zijn."

Het prikken van het vuil blijkt ook hard nodig. "We zijn net 50 meter verder en we hebben nu al twee volle vuilniszakken", zegt Ninor. Op het Koningsplein kunnen de ondernemers het afval dumpen, daar staat namelijk een grote container. Dagelijks wordt de container geleegd.