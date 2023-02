Veroorzaker dodelijk ongeluk (20) trekt hoger beroep in en accepteert toch celstraf

De 20-jarige Joris A. uit Julianadorp heeft het door hem aangetekende hoger beroep tegen de achttien maanden gevangenisstraf, die de rechter had uitgesproken, ingetrokken. A. was de bestuurder van de auto die in oktober 2021 op de Zanddijk in Julianadorp crashte. Bij het ongeluk kwam de 19-jarige Jason om het leven en raakte zijn vriendin zwaargewond.

Vorige week had het Openbaar Ministerie nog laten weten dat Joris A. in hoger beroep zou gaan. Het OM ging zelf niet in hoger beroep. De rechter had de twintiger niet alleen veroordeeld voor achttien maanden celstraf, maar ook kreeg hij een rijontzegging van vijf jaar.

Als het aan de advocaat van A. lag, zou het bij een taakstraf blijven. Dan is een gevangenisstraf fors meer. Toch is het hoger beroep kennelijk ingetrokken. Het gerechtshof, waar hoger beroepszaken worden behandeld, laat namelijk weten: 'De verdachte was inderdaad in beroep gekomen, maar de zaak is ook weer ingetrokken.' Oftewel: 'Dat houdt in dat er geen hoger beroep is. De straf blijft dan zoals het is uitgesproken door de rechtbank.'

Waarom het hoger beroep is ingetrokken, is niet bekend. De advocaat van A. wilde en kon daar ook nu, net als over de reden van het instellen van het hoger beroep, niets over zeggen.

Roekeloos

De officier van justitie had tegen Joris A. twee jaar gevangenisstraf geëist. Hij vond dat sprake was van zeer onverantwoordelijk en roekeloos rijgedrag. Uit onderzoek bleek dat A. zo'n 130 tot 150 kilometer per uur moet hebben gereden. Volgens de vriendin van Jason, die met haar vriend bij A. in de auto zat, ging het om een race en liet A. zich te veel uitdagen.

De familie van de omgekomen Jason reageerde drie weken geleden opgelucht toen de rechter het oordeel uitsprak. Ze zochten zichtbaar steun bij elkaar en er vloeide regelmatig een traan. Van de achttien maanden gevangenisstraf zijn twaalf maanden voorwaardelijk. Ook heeft A. een proeftijd van drie jaar. Jasons familie moet hij een schadevergoeding (affectieschade) betalen.