Kinderopvang klaar met hondenuitlaatpad: "Het is vies, onveilig en het trekt ratten aan"

Bij kinderopvang Billie in Amsterdam-Westerpark willen ze heel graag zo snel mogelijk af van de hondenuitlaatstrook dat pal naast het speelplein van de opvang loopt. De honden hoeven daar niet aan de lijn en dat zorgt volgens de directeur van de opvang tot vieze en onveilige situaties. Zo lopen de honden vaak het plein op, ruimt lang niet elke baas de hondenpoep op en plassen de beesten tegen -of eigenlijk door- het hek.

Elk baasje dat wij spreken ruimt keurig de hondenpoep op, maar lang niet iedereen doet dat. "Meestal eindigt het zo dat wij dit opruimen", vertelt directeur Berkholst-Groen terwijl ze naar een hondendrol wijst. De poep belandt vaak in de kinderopvang omdat het onder de schoenen van de kinderen zit. "En dan kunnen wij weer poetsen."

Maar het blijft niet bij de hondenpoep. Zo stoort Berkholst-Groen zich ook aan de honden die uit enthousiasme over het plein lopen. Ook heeft het personeel maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat kinderen niet in aanmerkingen komen met plassende honden: "We hebben kippengaas en platen tegen het hek gedaan, want als een hond plast komt dat rechtstreeks op de speelplek. Het stinkt en trekt ratten aan."