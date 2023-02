Een jaar na de gijzeling in Apple Store in Amsterdam: "Hier spreekt de gijzelnemer"

Een gijzeling op het Amsterdamse Leidseplein hield precies een jaar geleden de stad in spanning. Urenlang hield een gijzelnemer - een 27 jarige Amsterdammer - een klant van de Apple Store onder schot. Hij eiste 200 miljoen aan crypto en een vrijgeleide, stuurde appjes naar de tiplijn van AT5, maar moet het uiteindelijk bekopen met de dood. Een terugblik.

Op 22 februari 2022 dringt rond 17:30 uur een man de Apple Store binnen. Met een semiautomatisch en een handwapen neemt hij een Bulgaarse man in gijzeling. Verschillende mensen in de omgeving filmen wat er gebeurt: "Hij komt naar buiten met een mitrailleur", hoor je iemand op de beelden zeggen. Sociale media Omdat de beelden al snel op sociale media circuleren, vraagt de politie terughoudend te zijn met het verder delen of publiceren hiervan. Het Leidseplein wordt ondertussen schoongeveegd zodat niemand in de buurt van de Apple Store kan komen. In het Hirschgebouw zitten op dat moment ongeveer zeventig mensen vast, vier van hen verstoppen zich in een bezemkast en staan doodsangsten uit. Verschillende mensen worden bevrijdt, maar de gijzelnemer houdt de Bulgaarse man nog steeds onder schot.

"Hier spreekt de gijzelnemer, als het bedrag niet gaat worden verstuurd. Is deze man het leven mede het systeem op jullie geweten" Gijzelnemer Apple Store appt naar AT5

Rond 19:00 uur meldt de man zich op de tiplijn van AT5, hij appt: "Hier spreekt de gijzelnemer, als het bedrag niet gaat worden verstuurd. Is deze man het leven mede het systeem op jullie geweten", schrijft hij. Omdat de man zich op dreigt te blazen, besluit de hoofdredactie de informatie met de politie te delen.

Uren gaan voorbij, tot de ontknoping om 22:40 uur. De gegijzelde krijgt van een robot een glas water aangereikt, en besluit het op een rennen te zetten. Een agent van de Dienst Speciale Interventies (DSI) twijfelt geen moment en weet de gijzelnemer aan te rijden. De man wordt met lasers onder schot gehouden en een robot onderzoekt de explosieven op zijn lichaam.

De man wordt afgevoerd met de ambulance, maar overleeft het niet. Volgens Het Parool gaat het om Abdel Rahman A. "Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden", zegt advocaat Jan-Kees van den Brink in februari vorig jaar tegen de krant. De advocaat stond A. in het verleden verschillende keren bij in strafzaken. A. zou niet bij kennis zijn geweest en heeft daarom niet om zijn advocaat kunnen vragen. De raadsman zou daarom spreken namens de moeder van A. en niet namens zijn oud-cliënt. Op het Leidseplein lijkt het een dag later een normale ochtend. Trams rijden rond en mensen fietsen naar hun werk. Het licht in de Apple Store brandt en een beveiliger loopt in de winkel rond. Het enige wat nog aan gisteravond herinnert zijn de kogelgaten in het glas van het pand en de vele pers die buiten staat. Voorbijgangers maken foto's van de kogelgaten en zijn zichtbaar verbaasd over de situatie die zich afspeelde.

Omstanders reageren: "Ik was aan het werk en mijn zusje belde in paniek dat ze op het Leidseplein stond en allemaal mensen aan het rennen en schreeuwen waren. Ze moest van de politie naar binnen. Toen is ze naar huis gegaan en was het ook weer goed." 'De hel brak los' Bij een andere omstander moet het nog doordringen wat er allemaal is gebeurd. "Na het werk ging ik even naar mijn stamkroeg een kopstootje halen, toen hoorde ik dat de hel losbrak in de stad. Precies op de plek waar ik overstap. Ik loop van de 12 naar de 1 toe (tramlijnen, red.), nog even bij een winkel naar binnen, en vijf minuten laten brak de hel los. Niet normaal toch", zegt de man verbaasd. Omdat burgemeester Femke Halsema op vakantie is, bezoekt locoburgemeester Rutger Groot Wassink de Apple Store: "We wilden kijken hoe het met de mensen gaat die in het gebouw waren en vooral ook onze hulp aanbieden", licht Groot Wassink zijn bezoek toe. "Het zijn heel heftige verhalen, omdat mensen heel heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt."

"Namens alle Amsterdammers heb ik ze bedankt voor hun moed en daadkracht. Als blijk van waardering ontvingen zij vandaag een heldenspeld" Burgemeester Femke Halsema

Ruim een maand later nodigt burgemeester Femke Halsema vijf mensen uit. De gijzelaar én het viertal dat in de kast verstopt zat krijgen een heldenspeld. "De gewelddadige gijzeling vorige maand op het Leidseplein was ingrijpend en heeft diepe indruk gemaakt op de direct betrokkenen. Heel het land leefde mee met de gijzelaars. In het bijzonder met de gijzelaar die in een split second de beslissing heeft genomen om te ontsnappen, met gevaar voor eigen leven. Zijn heldendaad is ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held. Moedig zijn ook de vier mensen die urenlang zich stil hebben gehouden in een kast en in angst hebben geleefd dat ze ontdekt zouden worden. Ondanks hun benarde situatie wisten zij belangrijke informatie over de gijzeling door te geven aan de politie. Met zijn daad heeft de gijzelaar niet alleen zijn leven gered, maar ook dat van deze vier mensen die graag alle vijf anoniem willen blijven."