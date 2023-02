Automobilist (29) onder invloed van lachgas maakt dollemansrit bij basisschool Halfweg

Een 29-jarige automobilist is vanochtend opgepakt omdat hij onder invloed van lachgas door Halfweg reed. De man had kort daarvoor een rijverbod opgelegd gekregen, nadat agenten hadden gezien dat hij en zijn passagier fanatiek aan ballonnen zaten te lurken.

Voorbijgangers zien dat de twee in een auto bij de St. Jozefschool lachgas gebruiken en seinen de politie in. Agenten die poolshoogte komen nemen, doen dezelfde constatering. Zelfs als agenten de inzittenden controleren, gaan de twee 'obsessief door' met het gebruik van de ballonnetjes, schrijft de politie op Facebook .

De agenten schrijven twee bekeuringen uit voor gebruik van lachgas en leggen de bestuurder uit voorzorg een rijverbod op. Veel trekt hij zich daar niet van aan, want een paar minuten later zien agenten de auto in de buurt van de school rijden.

Ondanks de drukte op en rond het schoolplein, lapt de automobilist de ene na de andere verkeersregel aan zijn laars. Zo gebruikte hij beide weghelften, reed tegen het verkeer in en pakte zelfs een stuk stoep mee.

Ondergekotst

De automobilist is daarop aangehouden voor rijden onder invloed. Zodra hij weer op vrije voeten is, wacht hem een ander klusje: het interieur van zijn auto was namelijk ondergekotst, volgens de politie door overmatig lachgasgebruik.