Heemsteedse Naomi (23) maakt eerste film over volwassen worden: 'Soms even huilen'

Opeens ben je volwassen en moet je het zelf uitzoeken. Dat is het thema van de film Soms moet je even huilen van Naomi Aalbers uit Heemstede. Van jongs af aan is de 23-jarige al met films bezig en het was dan ook niet gek dat ze aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) ging sturen. Inmiddels is ze bijna klaar en maakt ze als afstudeerproject haar eerste film.