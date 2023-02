Coen deelt al zes jaar lang geschiedenis van Den Helder op Facebook: "Tien foto’s per dag"

Iedere dag plaatst Coen Makelaar zo'n tien historische foto's in drie verschillende Facebookgroepen. Hij deelt afbeeldingen van het oude Den Helder. Met het uitzoeken en retoucheren van de foto's is hij elke middag een paar uur bezig. Met resultaat, want hij krijgt veel reacties op de afbeeldingen, de meeste positief. Een amateurhistoricus noemt hij zichzelf niet, want 'er zijn mensen die veel meer weten dan ik'.

NH Nieuws / Else van der Steeg

Jutter in hart en nieren. Dat zijn Coen Makelaar en zijn vrouw allebei. En dat terwijl ze het grootste deel van hun leven in Friesland woonden. Toch is er geen twijfel over mogelijk: zodra je bij Makelaar binnenstapt, zie je een Den Helder-kapstok hangen. In de woonkamer staat een beeldje van de Lange Jaap, en die is ook te zien op een illustratie aan de muur. "Den Helder is thuis", zegt het echtpaar Makelaar volmondig en tegelijk. Toen Coen een paar jaar voor zijn pensioen de kans kreeg terug te verhuizen naar Den Helder greep hij die met beide handen aan. Het past dus goed dat juist Coen met zoveel toewijding iedere dag foto's van het oude Den Helder deelt in drie Jutter-Facebookgroepen. Tien foto's per keer, en dat inmiddels al zes jaar lang. "Ik begon ermee toen we nog in Friesland woonden. Ik werd ziek en had niet zoveel te doen. Toen zei mijn vrouw Gerrie: 'kijk eens op Facebook'. Ik had niet eens een computer, laat staan een Facebookaccount." Toch probeerde hij het eens. Hij uploadde een paar foto's via het account van zijn vrouw en daar kwamen veel positieve reacties op. Binnen korte tijd had Coen een eigen computer en een eigen account.

Kermis jaren '30 Collectie Coen Makelaar

Van de Postbrug tot het gemeentehuis Collectie Coen Makelaar

Kermis jaren '30 Collectie Coen Makelaar

Kermis jaren '30 Collectie Coen Makelaar

Kermis jaren '30 Collectie Coen Makelaar

Kermis jaren '30 Collectie Coen Makelaar

Hij haalt zijn foto's van verschillende plekken. Pinterest is een bron van inspiratie, maar ook het archief in Alkmaar beschikt over veel oude foto's. Verder heeft hij een kast vol met fotoboeken van Den Helder. "Mijn vader woonde zijn hele leven in Den Helder. Hij kon zo mooi vertellen over vroeger. We gaven hem op zijn verjaardag altijd een boek over Den Helder. Toen hij overleed, heb ik de meeste boeken overgenomen." De grootste schat aan informatie is de collectie van fotograaf Lou Berg. Makelaar: "Hij was stadsfotograaf in de jaren '60 en was bij alle evenementen. Toen hij overleed, kreeg ik van zijn zoon al zijn foto's in mijn beheer." Genoeg materiaal om mee te werken dus, maar ondanks zijn zes jaar ervaring en schat aan documentatie, noemt Coen zichzelf nog steeds geen amateurhistoricus. "Anderen weten er veel meer van dan ik. Ik deel een foto en daar staat vaak een jaartal bij, maar daar reageren mensen dan op met: 'hee dat is tante Ans!' en iemand anders reageert dan weer met 'nee joh, dat is tante Els!'." Naast historische foto's deelt hij zo nu en dan ook foto's van zijn wandelingen in en om Den Helder. Daar krijgt hij reacties op van over de hele wereld. "Mensen die bijvoorbeeld naar Canada zijn verhuisd vinden het leuk om te zien hoe de stad veranderd is door de jaren heen."

Juttersmarkt 1974 Lou Berg - collectie Coen Makelaar

Weekmarkt 1966 Lou Berg - collectie Coen Makelaar

Het kost hem een paar uur per dag om de foto's te selecteren, soms te retoucheren en te plaatsen in drie verschillende Facebookgroepen, maar daar heeft hij sinds zijn pensioen genoeg tijd voor. Voorlopig is hij nog niet van plan om te stoppen: "Ik ga door zo lang ik er plezier uit haal."