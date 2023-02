Volendam-keeper Filip Stankovic in Italië voor behandeling blessure

Eerste doelman van FC Volendam Filip Stankovic is in italië bij zijn club Internazionale om zich te laten behandelen aan een blessure. Om die reden ontbrak de Serviër afgelopen zaterdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse. Het is niet duidelijk hoe lang Stankovic nog is uitgeschakeld.

De 20-jarige keeper zou last hebben van een schouderblessure, maar FC Volendam wil daar niets over loslaten. Wel laat een woordvoerder weten dat hij niet geopereerd is. Het is afwachten op nieuws uit Italië over de aard van de kwetsuur en de eventuele hersteltijd.

Vervanger

Stankovic wordt sinds vorig seizoen gehuurd van Inter en kwam dit seizoen in 23 duels in actie voor de Volendammers. In de wedstrijd van afgelopen zaterdag werd hij vervangen door Barry Lauwers die daarmee zijn debuut maakte in de eredivisie.