Politiek Medemblik wil opheldering huisvesting statushouders en vraagt spoeddebat aan

Wethouder Jeroen Broeders (Morgen!) staat donderdagavond definitief een spoeddebat te wachten over de huisvesting van statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West. De ChristenUnie en Hart voor Medemblik voelen de noodzaak om te praten over het 'rommelig verlopen proces' rondom het haalbaarheidsonderzoek.

Het terrein ligt er verlaten bij in Zwaagdijk-West - Michiel Baas/NH Nieuws

Er is veel onduidelijkheid ontstaan rond de communicatie tussen de gemeente Medemblik en provincie Noord-Holland over het veelbesproken haalbaarheidsonderzoek. Op 11 januari heeft de werkgroep 'BWH 76/76A' een overleg met een afvaardiging van de gemeente en provincie. Tijdens dat gesprek wordt aangegeven dat het haalbaarheidsonderzoek nog maar aan het begin staat. Met andere woorden: ze zitten nog in de verkenningsfase, want er 'is nog niets te vertellen over de resultaten'. Gemeente stopt onderzoek Zo'n drie weken later (1 februari) schuift wethouder Jeroen Broeders aan bij het overleg, om kort toe te lichten waarom de gemeente tóch afziet van het haalbaarheidsonderzoek - dat nieuws brengt de gemeente de dag ervoor naar buiten. Het laat volgens hem een 'zeer onrendabele' businesscase zien. Hij wijst naar een eerder overleg van 'ongeveer drie weken terug', waar de eerste resultaten worden gepresenteerd. En dat roept vraagtekens en verwarring op bij de werkgroep. Zij krijgen het idee dat de gemeente meer weet dan dat ze willen vertellen. En dan: de provincie stuurt op 11 februari een brief naar alle betrokkenen. Daarin staat dat de provincie zelf het haalbaarheidsonderzoek gaat voortzetten. Het schuift daarmee het eerdere oordeel van de gemeente en woningcorporaties aan de kant. Volgens de provincie is het onderzoek nog niet afgerond en is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Opheldering De ChristenUnie en Hart voor Medemblik vragen dan ook om opheldering. Voor beide partijen is dit reden genoeg om de wethouder aan de tand te voelen. Het spoeddebat zal voor de raadsvergadering plaatsvinden. "Het verdient geen schoonheidsprijs: de wethouder heeft wat uit te leggen", vindt Silva Visser (CU). Zij stelt dat Broeders openheid van zaken moet geven aan de bewoners van het dorp. "Ik kan mij voorstellen dat je als bewoner wil weten waar je aan toe bent." Volgens Hart voor Medemblik heeft hij de gemeente en bewoners buitenspel gezet in de gesprekken met de provincie. "Alle signalen wijzen erop. Om die reden willen wij een spoeddebat."